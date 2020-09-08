Компанія Apple показала інтер'єр нового магазину, який незабаром відкриється в Сінгапурі. Він має вигляд сфери й розташований на воді.

Про це повідомили в блозі Apple.

У четвер, 10 вересня, Apple відкриє у Сінгапурі новий магазин Apple Marina Bay Sands. Він має вигляд плавучої сфери й розташований у водах затоки Марина Бей. Це перший для компанії магазин на воді та третій, відкритий у Сінгапурі.

З магазину відкривається панорамний вигляд на місто, оскільки вся конструкція зроблена зі скла. З внутрішнього боку є спеціальні сонцезахисні кільця, які створюють ефект нічного освітлення.

У самому куполі є дерева, які також забезпечують додаткове затінення.

У магазині клієнти зможуть ознайомитися з усім асортиментом продукції компанії. Також планується що в магазині проводитимуть культурні івенти за участі сінгапурських художників та музикантів.

Співробітників у Apple Marina Bay Sands близько 150, вони говорять на понад 20 мовах. Презентація проходитиме за всіма правилами: з масками, температурним скринінгом та дотриманням дистанції. Тож пускатимуть всередину в четвер за попереднім записом.