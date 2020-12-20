Про це повідомляє Bloomberg.
Попередні розслідування показали, що тайванська компанія, перший постачальник Apple, який виробляв iPhone в Індії, не змогла впровадити належні процеси управління робочим часом, що призвело до затримок зарплат деяким співробітникам в жовтні і листопаді.
Джерело, близьке до ситуації, повідомило, що швидкий набір співробітників в Wistron і розширення присутності в Індії збільшили навантаження на системи компанії і знизили пропускну здатність її управлінської команди, а також відділу кадрів.
“Wistron прийняла дисциплінарні кроки і змінює структуру свого відділу кадрів і бухгалтерії в Нарасапурі. Ми оголосили для Wistron випробувальний термін і вони не отримають нових замовлень від Apple, поки не завершать коригувальні дії. Співробітники Apple і міжнародні аудитори будуть стежити за прогресом”, – йдеться в повідомленні Apple.
У Wistron, в свою чергу, заявили, що усунули з посади віце-президента, який курирував операції в Індії, і відкрили гарячу лінію для робітників, щоб вони могли анонімно висловити свої побоювання.
Там також визнали, що допустили помилки при розширенні штату і сподіваються, що це більше не повториться.
- Раніше повідомлялося, що робітники Wistron на заводі в Нарасапурі недалеко від Бангалора влаштували погром через невиплату заробітної плати – більшість була заарештована за насильство і вандалізм. За повідомленнями місцевих ЗМІ, співробітники пошкодили власність компанії і вкрали тисячі iPhone і ноутбуків.