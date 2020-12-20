Американська компанія Apple заявила, що поміщає на випробувальний термін постачальника в Індії — фабрику з виробництва iPhone в місті Нарасапура Wistron Corp. — до тих пір, поки проблеми з зарплатами співробітників не будуть усунені.

Про це повідомляє Bloomberg.

Попередні розслідування показали, що тайванська компанія, перший постачальник Apple, який виробляв iPhone в Індії, не змогла впровадити належні процеси управління робочим часом, що призвело до затримок зарплат деяким співробітникам в жовтні і листопаді.

Джерело, близьке до ситуації, повідомило, що швидкий набір співробітників в Wistron і розширення присутності в Індії збільшили навантаження на системи компанії і знизили пропускну здатність її управлінської команди, а також відділу кадрів.

“Wistron прийняла дисциплінарні кроки і змінює структуру свого відділу кадрів і бухгалтерії в Нарасапурі. Ми оголосили для Wistron випробувальний термін і вони не отримають нових замовлень від Apple, поки не завершать коригувальні дії. Співробітники Apple і міжнародні аудитори будуть стежити за прогресом”, – йдеться в повідомленні Apple.

У Wistron, в свою чергу, заявили, що усунули з посади віце-президента, який курирував операції в Індії, і відкрили гарячу лінію для робітників, щоб вони могли анонімно висловити свої побоювання.

Там також визнали, що допустили помилки при розширенні штату і сподіваються, що це більше не повториться.