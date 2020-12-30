Суд у Флориді відхилив позов Apple про порушення авторських прав до компанії Corellium - розробнику віртуальних машин з iOS.

Про це повідомляє TechCrunch.

Ще в серпні минулого року Apple подала позов проти компанії Corellium, стверджуючи, що продукт порушує її авторські права і повністю копіює операційну систему, графічний інтерфейс і інші елементи iOS.

Хоча позови DMCA як і раніше необхідно буде врегулювати в суді, суддя у Флориді відхилив позови Apple про порушення авторських прав.

Суддя Родні Сміт зазначив, суд не виявив ознак сумлінності і чесності. Крім того, зваживши всі необхідні фактори, суд вважає, що Corellium додає щось нове в iOS, дозволяючи користувачам спостерігати і зупиняти запущені процеси, робити снапшоти в реальному часі і виконувати інші операції. Він заявив, що Corellium не створює конкуруючий продукт, а замість цього фактично намагається надати інструменти, які зроблять iOS краще. Сміт також зазначив, що Corellium проводить перевірку перед продажем інструменту безпеки покупцеві.

Сміт також неодноразово відзначає, що цей судовий позов пішов після того, як Apple розглянула можливість придбання Corellium.

У період з січня по літо 2018 року сторони обговорювали потенційне придбання Apple Corellium. За цей час представники компаній зустрілися особисто і по відеозв’язку. Corellium пояснив Apple технологію, що лежить в основі продукту Corellium, і принцип його роботи, а також розповів про бізнес Corellium і намір комерціалізувати продукт.

Якби Apple придбала продукт Corellium, продукт використовувався б для внутрішніх цілей – для тестування і перевірки (тобто для перевірки будь-яких слабких місць системи та функціонування пристроїв).

Apple також подала другий позов, згідно з яким продукт Corellium порушує DMCA – закон про авторське право в цифрову епоху. Цей позов як і раніше не розглянутий

В Apple стверджують, що Corellium працює над вбудованою аутентификацией і перевірками безпеки, тоді як в Corellium заявляють, що такі речі реалізовані на апаратному рівні, а прошивка, з якої вони мають справу (файли iOS IPSW), “залишається незашифрованной, незахищеною, розблокованою, і відкритою для загального доступу, копіювання, редагування, поширення, виконання та відображення “.