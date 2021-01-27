Apple попросила користувачів оновити пристрої через проблеми з безпекою

Про це повідомляє видання TechCrunch.
При цьому у компанії не стали розкривати подробиці виявлених помилок. Apple заявила, що трьома уразливостями у системі безпеки “можливо, активно користувалися кіберзлочинці”.
Крім того, оновлена iOS 14.4 отримала виправлення багів клавіатури, а також опцію зчитування QR-коди меншого розміру.
Нагадаємо, що Apple Watch допоміг поліції міста Сельма в Техасі знайти викрадену жінку. За допомогою годинника вона попросила допомоги, а співробітники поліції змогли відстежити місце розташування жертви по дзвінку.
- Раніше компанія Apple запустила новий сервіс з музичними відео, живими шоу та різноманітними заходами – Apple Music TV.
- 13 жовтня компанія Apple на своєму онлайновому заході “Вітання, швидкосте!” презентувала iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max, які представили як “iPhone для фотографів”.