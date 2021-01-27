Covid-19 Україна

оновлено 27.01.2021 о 14:01

Всього:

1200883 (+3776)

Хворіють:

198596 (+3776)

Вилікувались:

980085 (+14250)

Померло:

22202 (+145)

Ексклюзив
15:29 У Бабиному Яру вшанували жертв Голокосту: фото
15:26 Кабмін хоче переглянути прожитковий мінімум: що пропонують
14:55 «Я – вільна»: Памела Андерсон покинула всі соцмережі
14:44 Мовний омбудсмен розповів, як перейти на українську
Ексклюзив
14:28 «Звідки грошенята на мітинги»: як «слуги народу» протести моряків обговорювали, – фото
14:18 Джейн Фонда отримає почесний «Золотий глобус» за видатний внесок в кінематограф
14:15 Apple попросила користувачів оновити пристрої через проблеми з безпекою
14:15 Україна має намір ввести санкції проти 13 російських авіакомпаній
13:59 Зеленський: «Людство має зробити все для збереження правди про Голокост»
Ексклюзив
13:39 Тимошенко «засвітила» в Раді чат голів фракцій: фото
13:38 Twitter запустив програму Birdwatch для боротьби з дезінформацією в соцмережі
13:36 Кабмін пропонує давати трудовим мігрантам грантову підтримку на власну справу
Ексклюзив
13:27 «Погляд у минуле»: у Києві з'явилася інсталяція, присвячена жертвам Бабиного Яру
12:53 В Індонезії прокинувся вулкан Мерапі – неймовірні фото
12:47 Стали відомі імена перших космічних туристів, які полетять на МКС
12:45 Тестові змагання на Олімпіаді в Токіо перенесли як мінімум до квітня через COVID-19
12:20 Тимошенко оголосила, що «Батьківщина» ініціює «референдуми з п’яти питань»
11:54 Леонардо Ді Капріо написав листа Байдену про боротьбу зі змінами клімату
11:53 Netflix представив акторський склад серіалу «Вікінги: Валгалла»
11:42 Нардепи в Раді вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв Голокосту: фото
11:40 Чому акції GameStop різко зросли, хоча мережа магазинів не працює
11:05 AstraZeneca пояснила, чому відбувається затримка з вакциною для Європи
10:58 Google має намір трансформувати деякі свої офіси в центри вакцинації проти COVID-19
10:00 На порядку денному Ради – відповідальність за напади на журналістів і план вакцинації: трансляція
09:32 Нижче рекомендованої: «Нафтогаз» оприлюднив лютневу ціну на газ
08:25 YouTube продовжив блокування акаунта Трампа і ввів обмеження для Джуліані
07:53 27 січня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:21 27 січня в Україні очікуються мокрий сніг та дощі
01:59 Замовне вбивство «правої руки» Баканова: в Раді хочуть заслухати керівництво СБУ
01:09 Критик Кремля Блінкен офіційно став новим держсекретарем США. Що про нього відомо?
00:17 Мільярдер Пономаренко, якого Навальний назвав власником путінського палацу, відхрестився від проєкту

26 січня

23:11 Байден вперше говорив з Путіним: що сказав про Україну?
22:32 ОРДЛО не відмовилися від одностороннього обміну через Медведчука — Денісова

Apple попросила користувачів оновити пристрої через проблеми з безпекою

Американська компанія Apple додала кілька важливих оновлень iOS 14.4 та закликала користувачів iPhone та iPad оновити свої операційні системи. Зазначається, що у новій версії виправлено кілька помилок, пов’язаних з безпекою.

Середа, 27 січня 2021, 14:15

Про це повідомляє видання TechCrunch.

При цьому у компанії не стали розкривати подробиці виявлених помилок. Apple заявила, що трьома уразливостями у системі безпеки “можливо, активно користувалися кіберзлочинці”.

Крім того, оновлена iOS 14.4 отримала виправлення багів клавіатури, а також опцію зчитування QR-коди меншого розміру.

Нагадаємо, що Apple Watch допоміг поліції міста Сельма в Техасі знайти викрадену жінку. За допомогою годинника вона попросила допомоги, а співробітники поліції змогли відстежити місце розташування жертви по дзвінку.

Теги: Apple, iOS 14.4, iPhone, пристрої, iPad

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook