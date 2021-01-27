Apple попросила користувачів оновити пристрої через проблеми з безпекою

Американська компанія Apple додала кілька важливих оновлень iOS 14.4 та закликала користувачів iPhone та iPad оновити свої операційні системи. Зазначається, що у новій версії виправлено кілька помилок, пов’язаних з безпекою.

Про це повідомляє видання TechCrunch.

При цьому у компанії не стали розкривати подробиці виявлених помилок. Apple заявила, що трьома уразливостями у системі безпеки “можливо, активно користувалися кіберзлочинці”.

Крім того, оновлена iOS 14.4 отримала виправлення багів клавіатури, а також опцію зчитування QR-коди меншого розміру.

Нагадаємо, що Apple Watch допоміг поліції міста Сельма в Техасі знайти викрадену жінку. За допомогою годинника вона попросила допомоги, а співробітники поліції змогли відстежити місце розташування жертви по дзвінку.