Технологія може створювати безплатні саундтреки за допомогою штучного інтелекту. Звукові доріжки можуть бути динамічними та змінюватися залежно від взаємодії користувача в реальному часі. Наприклад, під час інтенсивного тренування людини змінювати тональність. Розробники запевняють, що AI Music може відтворювати пісні, які пристосовуються до серцебиття.

“AI Music є першим у дослідженні того, як штучний інтелект може змінювати й адаптувати музику. Простіше кажучи, на нашу думку, музика має бути доступною та контекстуально актуальною як для її творців, так і для її слухачів”, — йдеться у повідомленні.

Американська компанія не назвала суму, яку сплатила за покупку стартапу. Поки невідомо, як Apple планує залучати технологію штучного інтелекту до своєї продукції. У серпні 2021 року компанія придбала сервіс класичної музики Primephonic. Тому ймовірно американський техногігант працює над серйозними поліпшенням свого додатку Apple Music.

Зокрема компанія може використовувати AI Music для створення унікальних саундтреків для користувачів Apple Fitness+. Також видання зробило припущення, що фірма може створювати атмосферні звуки у реальному часі за допомогою HomePod. Ймовірно, про плани американської компанії стане відомо на конференції WWDC 2022.