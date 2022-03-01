Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Як сповістили в Apple, росіяни більше не зможуть:

  • Придбати техніку компанії в офіційному онлайн-магазині в РФ;
  • Користуватися Apple Pay на території РФ;
  • Завантажити RT News і Sputnik News App Store за межами Росії;
  • Користуватися відображенням як дорожнього руху, так і ДТП у реальному часі в Apple Maps.

“Ми підтримуємо гуманітарні дії, надаючи біженцям допомогу у кризі, що розгортається, і робимо все можливе, щоб підтримати наші команди в регіоні”, – зазначили у Apple, передає Мінцифри.