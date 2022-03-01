Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Як сповістили в Apple, росіяни більше не зможуть:
- Придбати техніку компанії в офіційному онлайн-магазині в РФ;
- Користуватися Apple Pay на території РФ;
- Завантажити RT News і Sputnik News App Store за межами Росії;
- Користуватися відображенням як дорожнього руху, так і ДТП у реальному часі в Apple Maps.
“Ми підтримуємо гуманітарні дії, надаючи біженцям допомогу у кризі, що розгортається, і робимо все можливе, щоб підтримати наші команди в регіоні”, – зазначили у Apple, передає Мінцифри.
- Нагадаємо, у Миколаївської області, у Баштанці, ЗСУ знищили техніку російських окупантів. Місцевим вдалось декого вигнали із села та вони змушені були поїхати далі.
- Представник міністерства оборони США повідомив про три основні проблеми російської армії в Україні: солдати не мають їжі, у них закінчується паливо, а моральний дух знижений.
- Також українців попереджають, що російський окупант готує інформаційні диверсії. Вони планують запустити фейки, що нібито керівництво та уряд здали Україну.