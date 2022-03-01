Компанія-гігант Apple приєдналася до санкцій проти країни-агресора РФ, що вторглася в Україну. Зокрема, росіяни більше не зможуть купити техніку в офіційних онлайн-магазинах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Як сповістили в Apple, росіяни більше не зможуть:

Придбати техніку компанії в офіційному онлайн-магазині в РФ;

Користуватися Apple Pay на території РФ;

Завантажити RT News і Sputnik News App Store за межами Росії;

Користуватися відображенням як дорожнього руху, так і ДТП у реальному часі в Apple Maps.