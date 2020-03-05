Компанія Apple оновила правила для застосунків в магазині App Store, в зв'язку з чим дозволено публікувати додаткову рекламу в форматі пуш-сповіщень.

Про це повідомляє The Verge.

Йдеться про додаткову рекламу застосунків в App Store.

Від розробників застосунків Apple вимагає показувати рекламу в сповіщеннях тільки якщо користувач явно висловив свою згоду на її отримання. Також користувачі повинні мати можливість відмовитися від таких оголошень.

Раніше в Apple забороняли використовувати повідомлення з метою реклами, просування і маркетингу.

Також зміни передбачають, що буде більш сувора політика щодо застосунків для знайомств, а також стосовно програм, які “можуть використовуватися для вчинення злочинів та ухилення від законів”.

Нові правила почнуть діяти з 30 квітня.