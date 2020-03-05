Про це повідомляє The Verge.
Йдеться про додаткову рекламу застосунків в App Store.
Від розробників застосунків Apple вимагає показувати рекламу в сповіщеннях тільки якщо користувач явно висловив свою згоду на її отримання. Також користувачі повинні мати можливість відмовитися від таких оголошень.
Раніше в Apple забороняли використовувати повідомлення з метою реклами, просування і маркетингу.
Також зміни передбачають, що буде більш сувора політика щодо застосунків для знайомств, а також стосовно програм, які “можуть використовуватися для вчинення злочинів та ухилення від законів”.
Нові правила почнуть діяти з 30 квітня.
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