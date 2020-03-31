Американська корпорація Apple розповіла, як і чим обробляти продукцію компанії від коронавірусу COVID-19.

Рекомендації опубліковано на офіційному сайті компанії.

Зазначається, що продукти Apple виготовляються з різних матеріалів, і кожен матеріал може мати особливі вимоги до чищення. Але є основні рекомендації, які підходять для всіх:

• Використовуйте тільки м’яку безворсову тканину. При цьому, уникайте абразивної тканини, рушників, паперових рушників або подібних предметів.

• Уникайте надмірного протирання, яке може привести до пошкодження.

• Вимкніть всі зовнішні джерела живлення, пристрої та кабелі.

• Не допускайте потрапляння вологи в отвори.

• Не використовуйте аерозолі, відбілювачі або абразиви.

• Не розпилюйте засіб для чищення безпосередньо на предмет.

Ноутбуки

При чищенні зовнішньої поверхні MacBook, MacBook Pro або MacBook Air спочатку вимкніть комп’ютер і від’єднайте адаптер живлення. Потім використовуйте вологу м’яку безворсову тканину для очищення корпусу комп’ютера. Уникайте попадання вологи в отвори. Не розпилюйте рідину безпосередньо на комп’ютер. Не використовуйте аерозольні балончики, розчинники, абразиви або чистячі засоби, що містять перекис водню, які можуть пошкодити обробку.

Для очищення екрану на MacBook, MacBook Pro або MacBook Air спочатку вимкніть комп’ютер і від’єднайте адаптер харчування. Змочіть м’яку безворсову тканину тільки водою, а потім використовуйте її для очищення екрана комп’ютера.

Комп’ютери Mac Pro, Mac mini і iMac

Спочатку вимкніть Mac і від’єднайте шнур живлення разом з іншими підключеними пристроями. Потім використовуйте вологу м’яку безворсову тканину для очищення корпусу комп’ютера. Щоб очистити дисплей iMac, змочіть тканину тільки водою, а потім протріть екран.

Монітори

Вимкніть дисплей від живлення, від комп’ютера і від будь-яких зовнішніх пристроїв. Потім протріть пил з екрану тканиною, що додається до дисплея, або інший м’якою сухою тканиною.

Якщо Вам потрібна додаткова очистка панелі дисплея або корпусу, використовуйте м’яку злегка вологу безворсову тканину.

Бездротова або USB-клавіатура, миша і трекпад Apple

Спочатку вимкніть пристрій. Якщо ваш пристрій використовує знімні батареї, вийміть їх. (Якщо ваш пристрій підключено до мережі, просто вимкніть його від комп’ютера).

Потім очистіть зовнішню поверхню пристрою безворсовою тканиною, злегка змоченою водою.

Чохли для смартфонів

Щоб очистити силіконовий чохол для iPhone, вийміть смартфон з чохла. Після чого використовуйте м’яку злегка вологу безворсову тканину, щоб протерти його зовнішню і внутрішню частину. Також слід протирати і шкіряний чохол.

IPad

Поводьтеся з iPad обережно, щоб зберегти його зовнішній вигляд. Щоб почистити iPad, від’єднайте всі кабелі та вимкніть його або переведіть у “Режим сну”. Далі використовуйте м’яку злегка вологу безворсову тканину.