Apple розробляє окуляри та контактні лінзи доповненої реальності

Американська компанія Apple працює над створенням гарнітури віртуальної реальності, яку презентують у 2022 році. А вже у 2025 році в продаж надійдуть фірмові окуляри доповненої реальності.

Про це заявив аналітик Tianfeng International Мінг-Чі Куо, інформує видання Mydrivers.

За його даними, компанія планує продовжувати свій розвиток у сфері віртуальної та доповненої реальності. Тому до 2030 року випустить контактні лінзи.

Гарнітура підтримуватиме технологію віртуальної та доповненої реальності. А от окуляри та контактні лінзи будуть оснащені лише технологією доповненої реальності.

Прототипи шоломів змішаної реальності Apple будуть важити 200–300 грамів. Однак вага може знизитися до 100-200 грамів, якщо розробники Apple зможуть розв’язати кілька технічних проблем. Мінг-Чі Куо прогнозує, що через складність конструкції вартість цієї гарнітури в США складе не менше 1000 доларів.

За його даними, гарнітура буде оснащена дисплеєм Sony Micro-OLED та кількома оптичними модулями, щоб забезпечити доповнену реальність. Куо зазначив, що ця гарнітура зможе забезпечити відчуття віртуальної реальності.

Очевидно, користувач зможе застосовувати гарнітуру з різними фірмовими додатками, наприклад Apple TV + чи Apple Arcade.