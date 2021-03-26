Apple розробляє смартгодинник з корпусом проти ударів та подряпин

Американська компанія Apple розглядає можливість випуску смартгодинників з більш міцним та витривалим корпусом.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg.

Заданими джерел, ця модель буде позиціюватися як смартгодинник для спортсменів, туристів та поціновувачів екстремального відпочинку.

Випуск міцних Apple Watch готується на кінець 2021 року, однак остаточного рішення наразі немає.

Зазначається, що різні моделі Apple Watch вже популярні серед спортсменів. Однак компанія хоче скласти конкуренцію Casio Computer Co., годинники якої досягли світового визнання саме через надміцний корпус.

Ця версія смартгодинників може стати додатковою у модельному ряді. Функціональні можливості вдосконалювати не будуть. Розробники зосередять свою увагу на створенні стійкого до ударів та подряпин корпусі.

Наразі Apple не коментує цю інформацію.