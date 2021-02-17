Про це йдеться у документі, опублікованому в базі Відомства з патентів і товарних знаків США (USPTO).
У пояснювальній записці йдеться, що технічна будова навушників AirPods зберігатиметься незмінною, але пропонується додати скляні чашечки. Наголошується на тому, що скло менш схильне до пошкоджень та подряпин, ніж пластик та метал.
“Також скло привабливіше з естетичної точки зору, ніж полікарбонат”, – йдеться у патентній документації.
Зазначимо, що фахівці Apple не першими вирішили спробувати скло у виробництві навушників. Цей матеріал використали у виробництві навушників HD 820 від компанії Sennheiser для забезпечення реалістичнішого звучання.
- Раніше повідомляється, що американська компанія Apple активно працює над розробкою складаного iPhone. Відомо, що смартфон мають створити до 2023 року.