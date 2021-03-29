Про це повідомляється на сайті компанії.
Новий співробітник буде працювати в київському офісі Apple і консультувати бізнес компанії з усіх юридичних питань, пов’язаних з СНД, з зосередженням уваги на Україні.
Ключові вимоги:
- 5-10 років досвіду рообти в юридичному відділі міжнародної компанії або юридичної фірми з акцентом на комерційному праві та контрактах, дотриманні нормативних актів, споживчому законодавстві і законодавстві у сфері IТ;
- відмінні технічні, аналітичні навички та навички прийняття рішень, комунікаційні навички;
- досвід надання консультацій багатонаціональним організаціям;
- готовність до відряджень;
- розуміння аспектів конкуренції, пов’язаних з продажами, дистрибуцією і маркетингом, які закріплені в законодавстві;
- володіння українською, російською та англійською мовами.
В обов’язки співробітника буде входити:
Консультування бізнес-груп Apple Ukraine LLC з усіх юридичних питань в якості регіонального консультанта Apple Ukraine LLC і першої контактної особи в організації Apple.
Супровід бізнес-команди СНД щодо різних юридичних аспектів, пов’язаних з продажами, маркетингом і поширенням продуктів Apple в країнах СНД.
Підтримка відділів продажів, операцій і AppleCare Apple у Східній Європі з юридичних питань, пов’язаних з продажами, маркетингом і поширенням продуктів і послуг Apple.
Тісна співпраця з відділами по зв’язках з державними органами та іншими групами по дотриманню вимог для виявлення і зниження нормативних ризиків для бізнесу компанії.
Встановлення відносин і співробітництво з декількома командами в організації для укладення угод, підтримки нормативних та комерційних юридичних питань.
Ведення переговорів і складання складних угод та іншої юридичної документації з питань комерційного права, права споживачів, конфіденційності, інтелектуальної власності та ІТ.
- Нагадаємо, в кінці травня 2020 року в Україні було зареєстровано представницство Apple. Компанія буде займатися торгівлею комп’ютерами та програмним забезпеченням.
- У липні компанія повідомила, що шукає головного бухгалтера для офісу в Києві.
- 11 березня стало відомо, що компанія Apple запустила на основному сайті український розділ.