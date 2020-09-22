Про це повідомляється на сайті компанії.
Аналітик повинен буде прослуховувати, розшифровувати аудіофайли і оцінювати відповіді Siri.
Основні вимоги до кандидата – вільне володіння англійською та українською мовами з відмінною граматикою і коректурою, також кандидат повинен розуміти нюанси українського діалекту, в тому числі відмінності діалекту різних українських провінцій і територій.
Зазначено, що вакансія передбачає роботу в штаб-квартирі ірландського міста Корк.
- Раніше повідомлялося, що у Netflix з’явиться дубляж українською мовою.