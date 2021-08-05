Компанія Apple встановить на iPhone американських користувачів спеціальне програмне забезпечення, яке скануватиме всі файли на девайсі та повідомлятиме про "компроментуючі".

Про це повідомляє видання 9to5mac.

На iOS з’явиться функція, яка дасть змогу батькам дізнаватися про випадки, коли їх діти відправлятимуть чи отримуватимуть фото чи інший контент інтимного характеру. Йдеться про спеціальну технологію з виявлення дитячої порнографії, яку завантажать в iCloud. Нововведення може з’явитися до кінця року.

Сканування відбуватиметься на телефоні дитини, а сповіщення будуть відправляти на телефони батьків. На думку експертів з кібербезпеки та представників служб захисту дітей, такий підхід компанії ефективний та раціональний.

Йдеться про систему neuralMatch. В Apple оголосили про три нових способи забезпечення захисту дітей на iPhone, iPad та Mac. Зокрема, це нові функції безпеки спілкування в текстових повідомленнях, покращення пошуку матеріалів щодо сексуального насилля над дітьми (CSAM) в iCloud та оновлення функцій Siri та пошуку.

Текстові повідомлення

В Apple пояснили, що якщо дитина отримає чи захоче відправити фотографії інтимного характеру, то отримає спеціальне сповіщення про загрозу. Якщо таке фото отримає дитина, то зображення буде розмитим. Якщо дитина все одно захоче подивитися фото – побачить повідомлення про те, чому світлина зашифрована. Коли дитина все одно намагатиметься відкрити зображення, батьки через iCloud Family отримають сповіщення з коротким посиланням про отримання додаткової допомоги. Теж саме відбуватиметься, якщо дитина відправлятиме такі фотографії.

Обмеження діятимуть для дітей віком до 13 років.

Нова функція з’явиться в оновленнях iOS 15, iPadOS 15 та macOS Monterey. Поки що функція буде доступна тільки на території США.

CSAM

В Apple оголосили про нові кроки щодо боротьби з поширенням матеріалів про сексуальне насилля над дітьми (CSAM). В Apple пояснили, що CSAM – контент, в якому зображують відверті сексуальні дії за участі дітей чи дитини.

Apple шукатиме CSAM, якщо контент зберігається в iCloud Photos. Після цього про такий контент повідомлятимуть в Національний центр зниклих безвісти дітей. Функція спочатку діятиме тільки в США.

Siri та пошук

Apple внесе зміни також в Siri та функції пошуку. За їх допомогою користувачі зможуть повідомляти про CSAM та відправляти відповідні звіти. Функція спрацьовуватиме й у випадках, коли користувачі шукатимуть інформацію, пов’язану з CSAM.

Оновлення будуть доступні в iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 та macOS Monterey.