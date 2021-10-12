У 2021 році компанія Apple скоротить виробництво iPhone через нестачу чіпів. Буде виготовлено на 10 мільйонів iPhone 13 менше, аніж планувалося.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами інсайдерів у компанії, в Apple планували, що протягом останніх трьох місяців буде виготовлено 90 мільйонів нових моделей iPhone. Але через нестачу чіпів були вимушені повідомити партнерам-виробникам, що має скоротити об’єми.

Головна причина – підрядники Broadcom Inc. та Texas Instruments Inc. намагаються виготовити потрібну кількість компонентів, але їх критично не вистачає.

Це не перший подібний випадок на технологічному ринку. Приміром, компанія Toyota Motor Corp. з вересня цього року планує скоротити виробництво автомобілів на заводах в Японії на 40%. Причина — бракує чіпів, потрібних для виробництва.

У Toyota сподівалися, що не припинятимуть виробництво, бо мали певний запас чіпів, але дефіцит триває й досі. За прогнозами експертів, брак чіпів у глобальному масштабі може тривати до 2022 року.