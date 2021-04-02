Американська компанія Apple потрапила у гучний скандал через реалізацію MacBook Pro з дефектом шлейфу матриці екрану. Техногіганта звинуватили у свідомому продажу бракованої техніки.

Про це повідомляє американський портал The Verge з посиланням на рішення суду.

Зазначається, що окружний суд Північної Каліфорнії (США) ухвалив, що Apple реалізовувала ноутбуки MacBook Pro 2016 і 2017 років випуску з дефектом шлейфу матриці екрана, знаючи про це.

Крім того, слідство повинно перевірити, чи відповідає дійсності інформація про те, що компанія видаляла з форуму відгуки обурених покупців, які отримали браковані MacBook Pro.

Наразі судовий процес триває. Відомо, що позивачі вимагають відшкодування витрат на ремонт MacBook і розширення гарантії, яка зараз поширюється лише на 13-дюймові MacBook Pro.

В Apple звинувачення у свідомій реалізації бракованої продукції відкидають.