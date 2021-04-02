Про це повідомляє американський портал The Verge з посиланням на рішення суду.
Зазначається, що окружний суд Північної Каліфорнії (США) ухвалив, що Apple реалізовувала ноутбуки MacBook Pro 2016 і 2017 років випуску з дефектом шлейфу матриці екрана, знаючи про це.
Крім того, слідство повинно перевірити, чи відповідає дійсності інформація про те, що компанія видаляла з форуму відгуки обурених покупців, які отримали браковані MacBook Pro.
Наразі судовий процес триває. Відомо, що позивачі вимагають відшкодування витрат на ремонт MacBook і розширення гарантії, яка зараз поширюється лише на 13-дюймові MacBook Pro.
В Apple звинувачення у свідомій реалізації бракованої продукції відкидають.
- Раніше корпорація Apple програла суд проти швейцарського виробника годинників Swatch Group щодо права використання коронної фрази Стіва Джобса “One more thing” (Ще дещо).