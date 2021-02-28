Apple додала показники ремонтопридатності iPhone і MacBook в свій інтернет-магазин у Франції, через новий французький закон про право на ремонт, який набув чинності цього року.

Тепер на французькому сайті компанії показані бали ремонтопридатності iPhone і MacBook. Детальніше про це пише Engadget.

Це сталося на тлі прийняття Європарламентом закону, згідно з яким деякі електронні пристрої повинні бути відзначені балом ремонтопридатності.

Франція стала першою країною, що проголосувала за введення індексопрігодності для різної електроніки: від пральних машин до смартфонів.

Тепер, коли закон вступив в силу, компанія Apple почала перераховувати оцінки ремонтопридатності iPhone і MacBook в своєму інтернет-магазині у Франції.

У рейтингу враховується, наскільки легко пристрій можна розібрати, а також наявність інструкцій з ремонту та запчастин.

Лінійка iPhone 12 отримала 6 балів з 10. А у iPhone 11 оцінка менше – 4,5 бала з 10. iPhone SE (2020) починають простіше – 6,2 бала з 10.

Також 13-дюймовий MacBook Air з чіпом M1 отримав 6,5 бала з 10, 13-дюймовий Pro – 5,6, а 16-дюймовий – 6,3.

Закон про боротьбу з відходами розроблений, щоб інформувати покупців про термін служби їх електроніки. Очікується, що штрафи за недотримання будуть введені в наступному році.

Radio France Internationale зазначає, наприклад, що виробники можуть легко підвищити бали за допомогою простих заходів на кшталт надання додаткової інформації про оновлення програмного забезпечення. По крайней мере, одна з компаній вже внесла зміни у відповідь на закон. У звіті Le Monde відзначається, що Samsung запропонувала онлайн-керівництво по ремонту свого Galaxy S21 Plus, явно намагаючись підвищити його рейтинг ремонтопридатності в порівнянні з моделлю попереднього року.

Очікується, що до кінця 2021 роки кількість електронних відходів зросте до понад 52 мільйонів тонн. Смартфони, що містять токсичні метали, такі як миш’як і органічні хімічні речовини, є одними з найнебезпечніших. Багато з них не переробляються належним чином і часто виявляються на звалищах в Африці і Азії.