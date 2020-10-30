Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на пресслужбу компанії.
Так, починаючи з 30 жовтня Apple вирішила тимчасово закрити 17 із 20 своїх магазинів у Франції.
Відкритими залишаться тільки три магазини Apple (в тому числі в Парижі), які використовують у своїй роботі розширений формат Apple “Express”.
Клієнти повинні будуть заздалегідь домовитися про відвідування магазинів, щоб забрати свої замовлення.
У компанії вважають, що така система дозволить обслуговувати клієнтів у районах з великою кількістю випадків зараження COVID-19, забезпечуючи при цьому збереження здоров’я клієнтів і співробітників.
Варто зазначити, що в зв’язку з погіршенням ситуації з COVID-19 влада Франції ввела посилений карантин.
Жорсткі карантинні обмеження почали діяти з 30 жовтня. Громадянам доведеться знову залишатися на самоізоляції мінімум до 1 грудня.
Залишати будинок можна з метою роботи, отримання медичної допомоги, надання допомоги близьким, щоб сходити за покупками або подихати повітрям (але поруч з будинком). Виїзди повинні здійснюватися з дозволу, як це було навесні.
- 9 жовтня уряд Франції ухвалив рішення посилити карантинні обмеження в чотирьох містах у зв’язку зі спалахом COVID-19.
- 15 жовтня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про введення комендантської години в деяких великих містах країни.