Американська компанія Apple тимчасово закриває більшість своїх магазинів у Франції через ситуацію з коронавірусом COVID-19 і введений у цій країні посилений карантин.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на пресслужбу компанії.

Так, починаючи з 30 жовтня Apple вирішила тимчасово закрити 17 із 20 своїх магазинів у Франції.

Відкритими залишаться тільки три магазини Apple (в тому числі в Парижі), які використовують у своїй роботі розширений формат Apple “Express”.

Клієнти повинні будуть заздалегідь домовитися про відвідування магазинів, щоб забрати свої замовлення.

У компанії вважають, що така система дозволить обслуговувати клієнтів у районах з великою кількістю випадків зараження COVID-19, забезпечуючи при цьому збереження здоров’я клієнтів і співробітників.

Варто зазначити, що в зв’язку з погіршенням ситуації з COVID-19 влада Франції ввела посилений карантин.

Жорсткі карантинні обмеження почали діяти з 30 жовтня. Громадянам доведеться знову залишатися на самоізоляції мінімум до 1 грудня.

Залишати будинок можна з метою роботи, отримання медичної допомоги, надання допомоги близьким, щоб сходити за покупками або подихати повітрям (але поруч з будинком). Виїзди повинні здійснюватися з дозволу, як це було навесні.