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Apple веде переговори з двома постачальниками батарей для електрокарів

Американська компанія Apple шукає постачальника батарей для свого виробництва власних електрокарів.

Вівторок, 8 червня 2021, 15:50

Про це з посиланням на кілька джерел повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що наразі компанія веде переговори з китайськими постачальниками батарей CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) і BYD.

Джерела агентства кажуть, що поки невідомо, чи зможе компанія досягти домовленостей з найбільшим у світі виробником автомобільних акумуляторів CATL та четвертим за величиною виробником BYD.

Два співрозмовники заявили, що Apple прописала у контракт обов’язкову умову – будівництво виробництва на території США.

При цьому CATL, яка співпрацює з компанією Ілона Маска Tesla та іншими автовиробниками, наразі не погоджується на це, оскільки не планує будувати завод у США. Зокрема, виробник стурбований політичною напруженістю між Вашингтоном і Пекіном. Крім того, налагодження виробництва у США понесе значні витрати.

Джерело повідомило, що Apple виступає за використання літій-залізо-фосфатних батарей, адже вони дешевші у виробництві, оскільки залізо у їхній конструкції замінює нікель та кобальт.

Наразі невідомо, чи обговорює Apple напрацьовану технологію виробництва своїх електромобілів з китайськими компаніями. Apple, CATL і BYD відмовилися коментувати ситуацію.

На тлі новини про ймовірну співпрацю Apple акції BYD зросли на 5,4%. Акції CATL відіграли падіння на 0,5%.

  • Раніше південнокорейська компанія Hyundai Motor Company оголосила, що веде переговори з американською компанією Apple з приводу можливого спільного виробництва електрокарів, але через деякий час відредагувала заяву.
  • Пізніше  Hyundai Motor Co і її дочірня компанія Kia заявили, що більше не ведуть переговори з Apple про можливу співпрацю в розробці безпілотних електромобілів.
Теги: Apple, батареї, електромобілі

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