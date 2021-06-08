Apple веде переговори з двома постачальниками батарей для електрокарів

Про це з посиланням на кілька джерел повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Зазначається, що наразі компанія веде переговори з китайськими постачальниками батарей CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) і BYD.
Джерела агентства кажуть, що поки невідомо, чи зможе компанія досягти домовленостей з найбільшим у світі виробником автомобільних акумуляторів CATL та четвертим за величиною виробником BYD.
Два співрозмовники заявили, що Apple прописала у контракт обов’язкову умову – будівництво виробництва на території США.
При цьому CATL, яка співпрацює з компанією Ілона Маска Tesla та іншими автовиробниками, наразі не погоджується на це, оскільки не планує будувати завод у США. Зокрема, виробник стурбований політичною напруженістю між Вашингтоном і Пекіном. Крім того, налагодження виробництва у США понесе значні витрати.
Джерело повідомило, що Apple виступає за використання літій-залізо-фосфатних батарей, адже вони дешевші у виробництві, оскільки залізо у їхній конструкції замінює нікель та кобальт.
Наразі невідомо, чи обговорює Apple напрацьовану технологію виробництва своїх електромобілів з китайськими компаніями. Apple, CATL і BYD відмовилися коментувати ситуацію.
На тлі новини про ймовірну співпрацю Apple акції BYD зросли на 5,4%. Акції CATL відіграли падіння на 0,5%.
- Раніше південнокорейська компанія Hyundai Motor Company оголосила, що веде переговори з американською компанією Apple з приводу можливого спільного виробництва електрокарів, але через деякий час відредагувала заяву.
- Пізніше Hyundai Motor Co і її дочірня компанія Kia заявили, що більше не ведуть переговори з Apple про можливу співпрацю в розробці безпілотних електромобілів.