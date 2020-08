Про це повідомили на сторінці Epic Games в Twitter.

Компанія-розробник прийняла рішення подати на Apple в суд.

“28 серпня компанія припинить дію всіх наших облікових записів розробників і відключить Epic від інструментів для iOS і Mac”, – сказано в повідомленні.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020