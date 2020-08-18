Корпорація Apple прийняла рішення видалити з App Store обліковий запис розробника комп'ютерних ігор Epic Games, після того як була видалена їх гра Fortnite.

Про це повідомили на сторінці Epic Games в Twitter.

Компанія-розробник прийняла рішення подати на Apple в суд.

“28 серпня компанія припинить дію всіх наших облікових записів розробників і відключить Epic від інструментів для iOS і Mac”, – сказано в повідомленні.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8 — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020

Про видалення гри Fortnite з магазинів AppStore і Google Play стало відомо 14 серпня. Її видалили через підключення функції прямих платежів, яку додали в застосунок.

В Apple пояснили, що не давали згоду на проведення цієї операції. Отже, Epic Games порушив угоду з AppStore.

У Epic Games звинувачують Apple і Google “в спробі зберегти монополію як на ринку застосунків, так і на ринку платежів”. Але розробник вважає, що з боку Apple це спроба порушити антимонопольне законодавство США.

До цього в Epic Games повідомляли, що випустять в 2021 році ігровий движок, який буде працювати не тільки на комп’ютерах, але також на PS4, Xbox One, Mac, PS5, Xbox Series X і пристроях на iOS і Android.