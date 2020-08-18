Про це повідомили на сторінці Epic Games в Twitter.

Компанія-розробник прийняла рішення подати на Apple в суд.

“28 серпня компанія припинить дію всіх наших облікових записів розробників і відключить Epic від інструментів для iOS і Mac”, – сказано в повідомленні.

Про видалення гри Fortnite з магазинів AppStore і Google Play стало відомо 14 серпня. Її видалили через підключення функції прямих платежів, яку додали в застосунок.

В Apple пояснили, що не давали згоду на проведення цієї операції. Отже, Epic Games порушив угоду з AppStore.

У Epic Games звинувачують Apple і Google “в спробі зберегти монополію як на ринку застосунків, так і на ринку платежів”. Але розробник вважає, що з боку Apple це спроба порушити антимонопольне законодавство США.

До цього в Epic Games повідомляли, що випустять в 2021 році ігровий движок, який буде працювати не тільки на комп’ютерах, але також на PS4, Xbox One, Mac, PS5, Xbox Series X і пристроях на iOS і Android.

  • У магазині Epic Games безкоштовно можна отримати популярну гру Sid Meier’s Civilization VI, вартість якої зазвичай становить понад 500 грн.