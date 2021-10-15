Корпорація Apple видалила застосунок Quran Majeed, створений для читання та прослуховування Корану (священної книги ісламу) з китайського магазину на вимогу місцевого уряду.

Про це повідомляє видання TechCrunch.

У корпорації пояснили, що Пекін вимагав від розробників застосунку видалити його, апелюючи до “нелегального змісту”. Що саме не так із застосунком та чому його довелося видалити – незрозуміло.

До цього з китайського магазину застосунків видалили Біблію (Olive Tree Bible), але також причину не пояснювали.

Як відомо, у Китаї християнство та іслам визнають як поширені в країні релігії, а також говорять про те, що свобода совісті в країні гарантована Конституцією. При цьому, в країні більшість населення – прихильники Комуністичної партії та атеїзму. Усі релігійні організації знаходяться під контролем влади.

Аби проводити богослужіння, потрібно спочатку отримати дозвіл місцевих чиновників. Християнські проповідники мають узгоджувати тексти проповідей, а серед прихильників ісламу влада дозволяє призначати жінок-імамів та закликає розвивати жіночі зібрання. Ті, хто не погоджуються з такими правилами, як правило, можуть постраждати через репресії, арешти, заслання і так далі.