Про це повідомляє російське видання Ведомости.
Застосунки будуть видалені у зв’язку з вимогою Служби безпеки України.
“Apple повідомила ВГТРК про вилучення застосунків “Росія 1”, “Росія телебачення і радіо”, “Вести fm”, а також популярного новинного застосунку “Вести.ру” з каталогу App store на території України”, – повідомили у Всеросійській державній телевізійній і радіомовній компанії.
- Раніше РНБО ухвалила рішення щодо подовження заборони російських соцмереж і сайтів. Рішення Ради набере чинності після підписання Президентом відповідного указу.