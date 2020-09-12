Компанія Apple видалить з магазину App Store на території України пропагандистські застосунки "Росія 1", "Росія телебачення і радіо", "Вести fm" і "Вести.ру".

Про це повідомляє російське видання Ведомости.

Застосунки будуть видалені у зв’язку з вимогою Служби безпеки України.

“Apple повідомила ВГТРК про вилучення застосунків “Росія 1”, “Росія телебачення і радіо”, “Вести fm”, а також популярного новинного застосунку “Вести.ру” з каталогу App store на території України”, – повідомили у Всеросійській державній телевізійній і радіомовній компанії.