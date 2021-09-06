Після шквалу критики функції сканування фотографій iCloud на дитячу порнографію, Apple відклала її запуск на невизначений термін.

Про це повідомляє американське видання 9to5Mac з посиланням на відповідь компанії.

Як відомо, нещодавно Apple оголосила про нові можливості для захисту безпеки дітей під час користування iPhone, iPad та Mac. Йдеться, зокрема, про запровадження функції посилення захисту дітей від насильства. Однак у компанії запевняють, що ніхто не переглядатиме приватні фото користувачів на наявність дитячої порнографії.

Зазначимо, що Apple планувала додати нові функції для захисту дітей в iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 і macOS Monterey на релізі нових ОС, що відбудеться у вересні. Спершу нововведення торкнулися б користувачів у США.

Однак техногігант врахував негативні відгуків клієнтів і правозахисних організацій й вирішив відкласти запуск на невизначений термін.

“Минулого місяця ми оголосили про плани додавання функцій для захисту дітей від злочинців, які використовують засоби комунікації для їх вербування і незаконної експлуатації, а також обмежити поширення матеріалів сексуального насильства над дітьми. Ґрунтуючись на відгуках клієнтів, правозахисних організацій, дослідників та інших осіб, ми вирішили виділити додатковий час, щоб зібрати інформацію та внести поліпшення, перш ніж запускати ці критично важливі функції захисту дітей”, – йдеться у заяві Apple.

Раніше повідомлялося, що Apple розробляє функції посилення захисту дітей від насильства.

Компанія готуєвалася до запровадження двох інструментів:

функції визначення контенту із сексуальним насильством над дітьми у хмарному сховищі iCloud;

функції, яка відповідає за сповіщення батьків про отримання та надсилання фотографій сексуального характеру з пристрою дитини.

Перший інструмент покликаний ідентифікувати вже відомі матеріали про сексуальне насильство над дітьми (CSAM). Функція працюватиме із зображеннями, які завантажуються в iCloud. Якщо власник iPhone відключає завантаження фото у хмарне сховище, захисна функція автоматично вимикається.

Друга функція, яку вводить Apple, стосується фільтрації повідомлень. Йдеться про так зване розширення функцій “батьківського контролю”.