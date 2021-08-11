Apple відкликала позов проти Corellium за продаж віртуальних пристроїв iOS

Про це повідомляє газета The Washington Post.

Зазначимо, що судовий процес Apple проти Corellium триває з серпня 2019 року, після того, як компанія з віртуалізації почала продавати віртуальні пристрої iOS дослідникам безпеки.

Торік Apple програла суд, але не відмовилася від ідеї продовжувати протистояння. Лише в середині 2021 року компанія відмовилася від позову про авторські права проти Corellium і її програмного забезпечення.

За даними газети, компанії досягли угоди. Corellium розіслала електронного листа своєму відділу продажів про те, що її віртуальні пристрої iOS залишаться в продажу, умови угоди з Apple є конфіденційними. Обидві компанії відмовилися від публічних коментарів з цього питання.

Додамо, що програмне забезпечення Corellium дає змогу експертам з безпеки запускати віртуалізовані пристрої iOS з дослідницькою метою. Apple у своєму позові стверджувала, що компанія порушує її авторські права, продаючи копії iOS без дозволу. За версією техногіганта, хакери можуть використовувати платформу Corellium для пошуку способів злому iPhone й iPad.

На початку 2021 року платформа Corellium стала доступною для передплатників. До цього лише користувачі з корпоративними обліковими записами могли запросити віртуалізований пристрій iOS. У компанії запевняють, що кожен запит розглядається індивідуально, щоб уникнути використання програмного забезпечення у шкідливих цілях.