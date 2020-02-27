Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що компанія відкриє свої перші магазини в Індії в 2021 році, щоб компенсувати збитки на китайському ринку.

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Оголошення було зроблено на щорічних зборах акціонерів компанії. При цьому, за словами Кука, онлайн-магазини Apple запрацюють в країні вже в цьому році.

У 2018 році Індія змінила закони, які не дозволяли іноземним брендам відкривати монобрендові магазини в країні. Тому компанії довелося отримати спеціальне схвалення індійського уряду, щоб відкрити магазин без місцевого партнера. Раніше вже ходили чутки про захід Apple на індійський ринок, але терміни були невідомі.

На даний момент Apple продає свою продукцію через сторонні магазини в Індії. Але продажі компанії відстають від конкурентів, таких як Samsung і Huawei.

Зазначається, що в зв’язку з тим, що попит на продукти Apple в Китаї знижується – навіть до появи спалаху коронавірусу – компанія сподівається, що зможе стимулювати зростання на інших розвинутих ринках, таких як Індія.