Apple відкрила офіційне представництво в Україні

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Зазначається, що відтепер компанія буде безпосередньо ввозити свою техніку в Україну й контролювати магазини офіційних дилерів.

“Відкриття офісу Apple посилить наш імідж на міжнародній арені й у перспективі сприятиме залученню нових інвестицій”, – впевнений Федоров.

Крім того, міністр нагадав, що вчора стала доступною підтримка для користувачів українською мовою.

“Вже понад рік наша команда спілкується як з європейським, так і з американським офісом компанії. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів”, – додав міністр.