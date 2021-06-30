Apple відкрила офіційне представництво в Україні

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
Зазначається, що відтепер компанія буде безпосередньо ввозити свою техніку в Україну й контролювати магазини офіційних дилерів.
“Відкриття офісу Apple посилить наш імідж на міжнародній арені й у перспективі сприятиме залученню нових інвестицій”, – впевнений Федоров.
Крім того, міністр нагадав, що вчора стала доступною підтримка для користувачів українською мовою.
“Вже понад рік наша команда спілкується як з європейським, так і з американським офісом компанії. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів”, – додав міністр.
Нагадаємо, наприкінці травня в Україні було зареєстровано представницство Apple. Компанія займатиметься торгівлею комп’ютерами та програмним забезпеченням. Влітку минулого року компанія шукала Chief Accountant для київського офісу.
У березні 2021 року компанія Apple відкрила ще одну вакансію в Україні – аналітика непрямих податків (Indirect Tax Analyst) для київського офісу.
- Також компанія Apple шукає головного бухгалтера для офісу в Києві. В оголошенні повідомляється, що на посаду може претендувати людина з дипломом з бухгалтерського обліку, щонайменше 5-річним досвідом роботи у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні.
- Крім того, Apple шукає Field Staff Supervisor – керівника команди продажів в київський офіс.
- Раніше Apple опублікувала вакансію аналітика анотацій зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri.