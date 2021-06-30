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Apple відкрила офіційне представництво в Україні

Американський техногігант Apple відкрив офіційне представництво в Україні.

Середа, 30 червня 2021, 17:16

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Зазначається, що відтепер компанія буде безпосередньо ввозити свою техніку в Україну й контролювати магазини офіційних дилерів.

“Відкриття офісу Apple посилить наш імідж на міжнародній арені й у перспективі сприятиме залученню нових інвестицій”, – впевнений Федоров.

Крім того, міністр нагадав, що вчора стала доступною підтримка для користувачів українською мовою.

“Вже понад рік наша команда спілкується як з європейським, так і з американським офісом компанії. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів”, – додав міністр.

Нагадаємо, наприкінці травня в Україні було зареєстровано представницство Apple.  Компанія займатиметься торгівлею комп’ютерами та програмним забезпеченням. Влітку минулого року компанія шукала Chief Accountant для київського офісу.

У березні 2021 року компанія Apple відкрила ще одну вакансію в Україні – аналітика непрямих податків (Indirect Tax Analyst) для київського офісу.

  • Також компанія Apple шукає головного бухгалтера для офісу в Києві. В оголошенні повідомляється, що на посаду може претендувати людина з дипломом з бухгалтерського обліку, щонайменше 5-річним досвідом роботи у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні.
  • Крім того, Apple шукає Field Staff Supervisor – керівника команди продажів в київський офіс.
  • Раніше Apple опублікувала вакансію аналітика анотацій зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri.
Теги: Apple, Україна

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