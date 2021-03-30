Про це повідомляється на сайті компанії.
Apple повідомляє, що ця уразливість могла активно використовуватися, але не розкриває подробиць. Відомо, що це уразливість нульового дня з ідентифікатором CVE-2021-1879. Її виявили фахівці з Google Threat Analysis Group.
Проблема зачепила:
- iPhone 6s і новіші
- iPad Pro (всі моделі)
- iPad Air 2 і новіші
- iPad 5-го покоління і новіші
- iPad mini 4 і новіше
- iPod touch (7-го покоління)
Проблема пов’язана з роботою браузерного двигача Webkit й дозволяє атакувати користувачів, яких попередньо вдалося переконати відкрити небезпечний вебконтент на пристрої.
Тепер всім користувачів пристроїв, що знаходяться під загрозою, рекомендовано оновити свої їх якомога швидше.
- Раніше повідомлялося, що хакери зламали iPhone щонайменше 36 журналістів та інших співробітників міжнародної телекомпанії “Аль-Джазіра”.