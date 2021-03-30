Компанія Apple випустила екстрене оновлення, у якому виправила уразливості нульового дня в iOS.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Apple повідомляє, що ця уразливість могла активно використовуватися, але не розкриває подробиць. Відомо, що це уразливість нульового дня з ідентифікатором CVE-2021-1879. Її виявили фахівці з Google Threat Analysis Group.

Проблема зачепила:

iPhone 6s і новіші

iPad Pro (всі моделі)

iPad Air 2 і новіші

iPad 5-го покоління і новіші

iPad mini 4 і новіше

iPod touch (7-го покоління)

Проблема пов’язана з роботою браузерного двигача Webkit й дозволяє атакувати користувачів, яких попередньо вдалося переконати відкрити небезпечний вебконтент на пристрої.

Тепер всім користувачів пристроїв, що знаходяться під загрозою, рекомендовано оновити свої їх якомога швидше.