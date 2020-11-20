Американська компанія Apple випустила оновлення мобільної операційної системи iOS 14.2.1 з низкою виправлень помилок на iPhone.

Про це повідомляє видання The Verge.

Оновлення фактично стосується останніх моделей iPhone: а саме iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max, інформує видання 9to5mac.

Операційна система iOS 14.2.1 вирішує відразу кілька серйозних проблем, про які повідомляють користувачі iPhone 12.

Так, виправлена помилка екрану блокування на iPhone 12 mini, на яку раніше скаржилися користувачі. Екран міг переставати реагувати на торкання.

Зокрема, iPhone 12 mini не реагував, коли користувач намагався провести пальцем вгору, включити камеру або ліхтарик.

Крім того, оновлення усуне проблему, через яку деякі вхідні повідомлення MMS могли залишатися недоставленими.

Також буде вирішена проблема з якістю звуку в деяких гарнітурах, призначених для iPhone. Зокрема, при прослуховуванні аудіо з iPhone через слухові пристрої Made for iPhone могли виникати проблеми з якістю звуку.

Ті, хто бажають завантажити оновлення iOS, можуть зробити це з меню “Оновлення програмного забезпечення” в додатку “Налаштування”.