Американська компанія Apple представила нову рекламу з серії роликів "Behind the Mac". У ролику, серед інших, знялися репер Кендрік Ламар і співачка Біллі Айліш.

Про це повідомляє видання AppleInsider.com.

Зазначена серія роликів оповідає про те, як використовуються фірмові комп’ютери Mac від Apple для мистецтва, навчання, бізнесу і так далі.

Нове рекламне відео присвячене “видатним умам, які домоглися величі”, працюючи на комп’ютерах Mac.

Ролик триває трохи більше хвилини. Його героями стали музиканти, журналісти, художники, режисери та інші відомі люди.

Серед них: репер Кендрік Ламар; співачки Біллі Айліш і Леді Гага; кінорежисер Спайк Лі; актор, телеведучий, дрег-квін Ру Пол; художник Такаші Муракамі; журналістка і феміністка Глорія Стайн; активістка-правозахисниця, засновниця руху “Me Too” Тарана Берк; комік, телеведучий Стівен Кольбер; фізик Сол Перлмуттер.

В Apple відзначили, що учасники “вшанували” організацію SMASH, яка займається просуванням STEM-освіти для студентів із небілим кольором шкіри.

Акронім STEM (S – science, T – technology, Е – engineering, М – mathematics) вживається для позначення популярного напрямку в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics).