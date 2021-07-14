Apple випустила зовнішній акумулятор MagSafe для iPhone 12

Apple анонсувала акумуляторну батарею MagSafe, яка прикріплюється до задньої частини iPhone 12.

Товар доступний на сайті компанії.

Акумулятор MagSafe Battery Pack прикріплюється до iPhone 12 за допомогою магнітів, забезпечуючи “безпечну і надійну бездротову зарядку” в автоматичному режимі. Пристрій не має створювати перешкод для користування кредитними картами чи брелоками.

Коли MagSafe підключений до iPhone, користувачі можуть підключити кабель до його порту Lightning, щоб заряджати акумулятор і пристрій на вищих швидкостях. Відстежувати рівень заряду MagSafe можна на екрані блокування.

Apple не опублікувала офіційних оцінок часу автономної роботи або місткості заряду пристрою.

Коштує акумулятор 99 доларів. Замовити можна вже зараз, доставка розпочнеться наступного тижня. Пропонується тільки білий колір.