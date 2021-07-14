ЗеПорушення

52

Всього порушень

21

Днів без порушень

15 липня

02:03 Американські слідчі зайнялися справою про вбивство президента Гаїті
01:41 Apple випустила зовнішній акумулятор MagSafe для iPhone 12
01:40 Ліси Амазонії виділяють більше вуглекислого газу, ніж поглинають
01:22 Матч Україна – Нідерланди претендує на звання найкращого на Євро-2020
01:08 Маніпуляції та необізнаність: ексрегіонала Хмельницького розкритикували за допис про медичний канабіс
00:28 Джуліані напідпитку радив Трампу проголосити перемогу на виборах

14 липня

23:45 Круїзним лайнерам заборонили заходити до центру Венеції
23:35 The North Face відмовиться від логотипа у вигляді атома після позову художника Futura
23:21 У США побачили світ дві книги про останні дні президентства Трампа
22:58 Рада остаточно ухвалила закон про реструктуризацію боргів на газовому ринку
22:53 «Спойлер — у нас все погано»: як «слуга» Потураєв сповіщав колег про бюджетні перспективи
22:47 У Грузії засудили двох українців через порушення кордону
22:29 Таліби захопили важливе афганське місто Кундуз: фото
21:49 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 14 липня
21:33 Литва зменшила вартість віз для українців: нова ціна
21:27 З 21 липня США можуть скасувати обмеження на незначні поїздки
21:00 Рада розширила доступ адвокатів до підзахисних із урахуванням пропозицій Зеленського
21:00 Ірина Шейк уникає стосунків з Каньє Вестом
20:48 «Слуги народу» відкликали більшість мовних поправок – В’ятрович
20:29 Рада встановила штрафи за невиконання вимог інспектора Вищої ради правосуддя
20:26 В України з’явився офіційний Instagram-акаунт
20:11 Проти Трампа можуть порушити кримінальні провадження через фейкові заяви
19:49 Classic Nudes: Pornhub випустив гід шедеврами мистецтва
19:46 «Закон про мову – конституційний»: Порошенко привітав рішення КСУ
19:38 У Флориді загинула рекордна кількість ламантинів
19:27 У Китаї батьки залишили доньку-підлітка на безлюдному острові, щоб «розкрити її потенціал»
19:19 Зеленський заснував нагороду «Національна легенда України»
19:11 Дженніфер Еністон відреагувала на номінування спецвипуску «Друзів» на «Еммі»
19:04 Paramount перезапускає проєкт Nickelodeon «Дивакуваті родичі»
Ексклюзив
18:57 «Масове звільнення суддів», Аваков та акція під ВР: що сьогодні «слуги» в чаті обговорювали
18:55 Apple планує збільшити виробництво нових iPhone на 20%, – Bloomberg
18:40 Прах голлівудської зірки Жа Жа Габор через п’ять років після смерті поховали в Угорщині
18:33 Комітет Ради підтримав закон Зеленського про великий герб України

Apple випустила зовнішній акумулятор MagSafe для iPhone 12

Apple анонсувала акумуляторну батарею MagSafe, яка прикріплюється до задньої частини iPhone 12.

Четвер, 15 липня 2021, 01:41

Товар доступний на сайті компанії.

Акумулятор MagSafe Battery Pack прикріплюється до iPhone 12 за допомогою магнітів, забезпечуючи “безпечну і надійну бездротову зарядку” в автоматичному режимі. Пристрій не має створювати перешкод для користування кредитними картами чи брелоками.

Коли MagSafe підключений до iPhone, користувачі можуть підключити кабель до його порту Lightning, щоб заряджати акумулятор і пристрій на вищих швидкостях. Відстежувати рівень заряду MagSafe можна на екрані блокування.

Apple не опублікувала офіційних оцінок часу автономної роботи або місткості заряду пристрою.

Коштує акумулятор 99 доларів. Замовити можна вже зараз, доставка розпочнеться наступного тижня. Пропонується тільки білий колір.

Фото: Apple

Фото: Apple

Теги: Apple, iPhone 12, MagSafe

Читати #Букви у Telegram і у Facebook