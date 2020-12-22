Компанія Apple планує запустити масове виробництво свого першого автомобіля з інноваційними акумуляторними батареями у 2024 році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зусилля виробника iPhone в автомобілебудуванні, відомого як проєкт титан, почалися у 2014 році. Однак в якийсь момент Apple відмовилася від фокусування лише на програмному забезпеченні та змінила команду – керувати розробкою машини призначили ветерана компанії Дага Філда, який в перший же рік звільнив 190 осіб. Відтоді компанія досить просунулася і тепер прагне створити автомобіль для споживачів.

За словами джерел, зараз головну увагу Apple приділяє конструкції інноваційних акумуляторних батарей, яка має “радикально” знизити вартість зарядки акумулятора і збільшити дальність ходу авто.

Залишається неясним, хто збиратиме автомобіль під брендом Apple, але на думку джерел, компанія буде покладатися на партнера-виробника при створенні автомобілів.