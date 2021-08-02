Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg.
У компанії кажуть, що вирішили видалити застосунок, оскільки Unjected порушив правила корпорації щодо інформування про коронавірус.
Водночас в Google Play застосунок Unjected все ще доступний.
За даними агентства, 16 липня в Google пригрозили видалити Unjected через 2 тижні, якщо розробники не покращать модерацію контенту користувачів.
Зокрема, в Google позначили як неправдиві повідомлення користувачів Unjected про те, що вакцини від коронавірусу є “біологічною зброєю” і “мікрочіпами з нанотехнологіями”.
Розробницями Unjected стали дві мешканки Гаваїв. Вперше застосунок з’явився у травні цього року. Він позиціює себе як “спільноту однодумців, що підтримують медичну автономію і свободу слова”. Unjected завантажили понад 18 тисяч разів.
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