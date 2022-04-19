Американська корпорація Apple видалила сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok з App Store для користувачів з РФ. Наразі застосунок недоступний для завантаження в меню "Пошук".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Раніше компанія обмежувала доступ російських користувачів до іноземних блогерів. На початку березня соцмережа припинила стрімінг контенту на території РФ через російський закон про відповідальність за “фейкові новини” щодо армії.

Водночас програма наразі ще доступна у меню “Покупки”.

Раніше Михайло Федоров звернувся до СЕО компанії Apple, Тіма Кука, заблокувати для громадян РФ Apple Store, підтримати пакет санкцій уряду США, забронити завантажувати свої продукти в маркети.