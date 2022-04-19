Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Раніше компанія обмежувала доступ російських користувачів до іноземних блогерів. На початку березня соцмережа припинила стрімінг контенту на території РФ через російський закон про відповідальність за “фейкові новини” щодо армії.
Водночас програма наразі ще доступна у меню “Покупки”.
Раніше Михайло Федоров звернувся до СЕО компанії Apple, Тіма Кука, заблокувати для громадян РФ Apple Store, підтримати пакет санкцій уряду США, забронити завантажувати свої продукти в маркети.
- Нагадаємо, американський концерн General Motors першим серед автомобільних виробників припиняє свою діяльність у РФ через агресію країни проти України.
- Раніше автоконцерн Stellantis зупинив свій єдиний завод “ПСМА Рус” у РФ. Підприємство у Калузі постало перед логістичними труднощами через санкції.
- Також у РФ зупиняють виробництво зенітно-ракетних комплексів. Заводи-виробники не можуть продовжити роботу через санкції, тому частину працівників відправляють на російсько-український фронт.
- На мапах Google Maps відтепер можна роздивитися російські стратегічні й військові об’єкти. У максимальній роздільній здатності видно різноманітні полігони тощо.