Про це повідомив очільник Apple Тім Кук в інтерв’ю ресурсу Brut.

Зокрема, Кук пояснив, що компанія пішла на цей крок для досягнення повної відмови від використання природних ресурсів до 2030 року.

Очільник техногіганта наголосив, що iPhone 12 вже на 98% зроблений з перероблених матеріалів, а в новому Мас використовується 40% переробленого алюмінію.

Кук зазначив, що наразі Apple є корпорацією з нейтральним викидом вуглецю, оскільки майже для всіх своїх внутрішніх операцій вона використовує енергію з відновлюваних джерел.

До 2030 року Apple хоче зробити всю свою екосистему вуглецево-нейтральної. Вже більше сотні постачальників взяли на себе зобов’язання дотримуватися цього підходу в найближчі роки.

Кук додав, що заради досягнення цієї мети Apple більше не буде додавати адаптер для зарядки в упаковування своїх гаджетів. Зокрема, адаптера більше не буде у комплексі iPhone й Apple Watch.