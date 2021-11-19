Американська технологічна компанія Apple працює над розробкою електричного безпілотного автомобіля та планує презентувати його вже у 2025 році.

Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

Роботи над електричним автомобілем компанія розпочала ще у 2014 році – це відбувалося у ході проєкту “Titan”.

За цей час розглядалися два варіанти: напрацювання безпілотного авто, яке б зменшувало залученість водія до керування, або повністю безпілотне авто. Компанія вирішила зосередитися на другому варіанті.

Раніше називалася можлива дата запуску авто від Apple у 2024 році, проте у план втрутилися пандемія, криза постачання напівпровідників та логістики.

Тривалий час обговорювалися строки у 5-7 років, але наразі компанія сподівається показати авто у 2025 році.

Терміни випуску залежатимуть від того, наскільки швидко та успішно Apple виконає усі безпекові вимоги. Через це окремі співробітники скептично ставляться до цих строків.

Наразі компанія масово наймає інженерів та працівників з досвідом проєктування безпілотних авто для прискорення проєктування. Зокрема, Apple працевлаштувала працівників з General Motors та Volvo.