Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.
Роботи над електричним автомобілем компанія розпочала ще у 2014 році – це відбувалося у ході проєкту “Titan”.
За цей час розглядалися два варіанти: напрацювання безпілотного авто, яке б зменшувало залученість водія до керування, або повністю безпілотне авто. Компанія вирішила зосередитися на другому варіанті.
Раніше називалася можлива дата запуску авто від Apple у 2024 році, проте у план втрутилися пандемія, криза постачання напівпровідників та логістики.
Тривалий час обговорювалися строки у 5-7 років, але наразі компанія сподівається показати авто у 2025 році.
Наразі компанія масово наймає інженерів та працівників з досвідом проєктування безпілотних авто для прискорення проєктування. Зокрема, Apple працевлаштувала працівників з General Motors та Volvo.
- Раніше повідомлялося, що Hyundai та KIA більше не ведуть переговори з Apple про виробництво Apple Car.