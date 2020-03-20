Власники Apple Watch зможуть відстежувати реакції свого організму на симптоми захворювань, таких як грип або коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє видання Аppleinsider.

Це стало можливим завдяки додатку Cardiogram для Apple Watch, який діагностує широкий спектр різних розладів і захворювань, ґрунтуючись на показниках серцевого ритму.

Так, розробники додатку, які беруть участь спільно з Apple і Каліфорнійським університетом у програмі дослідження серцевих захворювань, придумали, як почати діагностувати за допомогою Apple Watch ознаки коронавірусної інфекції.

Для визначення ознак інфікування використовується пульсометр, вбудований в Apple Watch.

Автори проєкту зазначають, що коли організм бореться з інфекцією, перебудовується робота багатьох органів (в тому числі і серця). Це можна відстежувати, задіявши сканер серцевого ритму, вбудований в Apple Watch.

“Нова функція Sleeping BPM від Cardiogram може допомогти користувачам краще зрозуміти, як їхній організм реагує на симптоми грипу або інших захворювань, включаючи COVID-19”, – повідомив Джонсон Сі, співзасновник Cardiogram.

Так, коли людина хворіє, її імунна система виділяє білки гістаміни, які викликають запалення і розширення судин. Це, в свою чергу, призводить до збільшення частоти серцевих скорочень і обсягів крові. Зазначені процеси найкраще простежуються під час сну. Таким чином, нова функція програми Cardiogram може дати певне уявлення про те, як організм користувача реагує на хворобу.

Водночас розробники наголошують, що Cardiogram поки не може розпізнавати інші симптоми COVID-19 й інших захворювань (наприклад, підвищену температуру і важке дихання). Відтак, додаток не призначений для діагностики грипу або COVID-19 і не може стати заміною візиту до лікаря.

“Ми надаємо користувачам додатковий інструмент, щоб краще зрозуміти, як симптоми можуть впливати на їхній організм через патерни серцевого ритму”, – пояснив Джонсон Сі.