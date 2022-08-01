За повідомленням Марка Гурмана, представника видання Bloomberg, нові моделі годинників Apple Watch отримають оновлений дизайн. Востаннє це відбулося у 2018 році, коли Apple випустила Series 4.

Годинники отримають наступні зміни:

збільшений розмір, який дозволить збільшити екран на 7%;

оновлену форму;

титановий сплав у якості матеріалу корпуса.

Годинники стануть більш підходящими для активного проводження часу — титан зробить їх більш міцними та витривалими до мехагічних пошкождень. Серед нових функцій з’явиться довгоочікуваний термометр. Згідно заяви Apple, сенсор температури буде імплементовано у всі моделі лінійки Series 8. Дата випуску нових гаджетів — з осені 2022 року по весну 2023 року. Користувачі можуть купити Apple Watch в інтернет-магазині Stylus.ua. Там представлений повний асортимент годинників виробника за вигідними цінами.

Чому варто купити нові Apple Watch?

Годинники Apple — сучасний аксесуар, що допоможе слідкувати не тільки за часом, але і за стилем життя. Чутливі сенсори гаджету здатні слідкувати за сном користувача, показниками його здоров’я та кількістю активних рухів. Все це допомагає дотримуватися здорового способу життя та завжди залишатися у тонусі. Навіть ті моделі, що вже доступні в асортименті, мають багато режимів роботи. Серед них — фітнес-тренування, танцювальні тренування, сноубординг, скелелазіння та багато інших.

Apple Watch — на варті стилю

Ще одна причина купити годинник від Apple — велике розмаїття ремінців та матеріалів корпусу. Кожна серія має унікальний стиль та підійде, щоб підкреслити індивідуальність власника:

Sport — підходять для використання навіть у непогоду. Годинники виготовлені з алюмінію та композиту. Вони захищені від пилу та вологи, тому будуть працювати навіть під час марафону.

Hermes — стильна колекція годинників зі сталі з шкіряними браслетами.

Edition — найвишуканіша серія, виконана з золота. Для тих, хто прагне отримати найкраще, підійде версія з рожевого золота.

Nike+ — годинники з програмним забезпеченням від відомого спортивного бренду Nike.

Stainless Steel — гаджети зі сталі маркування 316L. Вони надійно захищені від механічних пошкоджень та впливу погодних умов.

Купити будь-які моделі годинників Apple можна на сайті Stylus.ua. Користувачі інтернет-магазину отримують якісний сервіс, доступ до оригінальної продукції за вигідними цінами та швидку доставку по Україні.