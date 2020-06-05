Apple заблокувала вкрадені під час протестів в США смартфони

Про це повідомляє телеканал CNN.
На вкрадені гаджети приходить повідомлення, що пристрій відстежується і інформація про місцезнаходження буде передана властям.
“Будь ласка, поверніть пристрій Apple Store на Walnut Street. Цей пристрій було відключено, а його місцезнаходження встановлено. Місцеві правоохоронні органи будуть сповіщені про інцидент”, – таке повідомлення висвічується при включенні вкраденого iPhone.
Як відомо, в США фірмові магазини Apple недавно відновили свою роботу, під час спалаху коронавірусу вони не працювали. Під час протестів в США мародери розграбували точки продажів в Нью-Йорку, Філадельфії та Вашингтоні. Невідомі викрали тисячі iPhone, iPad, Mac і Apple Watch.
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