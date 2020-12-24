Про це повідомляє Gsmarena.

Джерела, знайомі з цим питанням, кажуть, що зазначені чіпи, ймовірно, будуть використовуватися в майбутніх iPad і MacBook. Це означає, що чіпи 5 нм або, можливо, 5 нм+ з’являться протягом наступного року. TSMC майже готова до процесу сертифікації, тому, швидше за все, в наступному році почнеться пробне виробництво, а масове виробництво почнеться в 2022 році.

У той час як за чутками йде розробка процесорів серії M MacBook і iPad, фахівці припускають, що iPhone у 2022 році, ймовірно, буде використовувати ту ж технологію.

Очікується, що виручка TSMC в цьому році досягне рекордного рівня, а в 2021 році встановить ще один рекорд.

До цього TSMC заявляла, що її 3-нм техпроцес забезпечить зростання продуктивності чіпів на 10-15% і підвищення їхньої енергоефективності на 20-25%. Також TSMC розробляє 4-нм техпроцес, який буде впроваджений трохи раніше.