Про це пише Reuters.
“На підставі останніх рекомендацій провідних експертів в області охорони здоров’я ми закриваємо всі наші корпоративні офіси, магазини і контактні центри в материковому Китаї до 9 лютого”, – йдеться в заяві Apple.
У компанії додали, що з нетерпінням чекають повторного відкриття магазинів “якомога швидше”.
Зазначається, що багато закордонних рітейлери, включаючи Starbucks і McDonald’s тимчасово закрили свої кафе в якості запобіжного заходу. Водночас, багато інших компаній закликають співробітників в Китаї працювати з дому і припинити відрядження.
Apple як і раніше сильно залежить від Китаю як в продажах смартфонів, так і в ланцюжку поставок і виробництві. Багато заводів в провінції Хубей, включаючи заводи, які керуються AB InBev і General Motors, тимчасово призупинили виробництво через коронавірус.
- Раніше генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що через спалах коронавірусу компанія почала обмежувати поїздки співробітників в Китай, а також закрила один магазин в цій країні і скоротила години роботи інших роздрібних магазинів.