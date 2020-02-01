Про це пише Reuters.

“На підставі останніх рекомендацій провідних експертів в області охорони здоров’я ми закриваємо всі наші корпоративні офіси, магазини і контактні центри в материковому Китаї до 9 лютого”, – йдеться в заяві Apple.

У компанії додали, що з нетерпінням чекають повторного відкриття магазинів “якомога швидше”.

Зазначається, що багато закордонних рітейлери, включаючи Starbucks і McDonald’s тимчасово закрили свої кафе в якості запобіжного заходу. Водночас, багато інших компаній закликають співробітників в Китаї працювати з дому і припинити відрядження.

Apple як і раніше сильно залежить від Китаю як в продажах смартфонів, так і в ланцюжку поставок і виробництві. Багато заводів в провінції Хубей, включаючи заводи, які керуються AB InBev і General Motors, тимчасово призупинили виробництво через коронавірус.