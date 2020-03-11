Про це повідомляє видання The Verge.

Магазини перестануть працювати вже з 12 березня, а коли відкриються – невідомо.

Поки магазини залишаються закритими, Apple направляє клієнтів в свою службу підтримки, з якою можна зв’язатися на веб-сайті або за телефоном.

Слід зазначити, що закриття магазинів Apple було формальністю, з огляду на те, що станом на 9 березня у всіх регіонах Італії вже були зроблені обмежувальні заходи. Подібні заходи із закриттям магазинів Apple робила і раніше, але тільки в самих заражених місцях, а інші працювали за скороченим графіком.

На даний момент більше 12 тисяч жителів Італії заражені коронавірусом, померло понад 800 осіб.

У самій Італії карантин триватиме до 3 квітня 2020 року.