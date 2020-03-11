Про це повідомляє видання The Verge.
Магазини перестануть працювати вже з 12 березня, а коли відкриються – невідомо.
Поки магазини залишаються закритими, Apple направляє клієнтів в свою службу підтримки, з якою можна зв’язатися на веб-сайті або за телефоном.
Слід зазначити, що закриття магазинів Apple було формальністю, з огляду на те, що станом на 9 березня у всіх регіонах Італії вже були зроблені обмежувальні заходи. Подібні заходи із закриттям магазинів Apple робила і раніше, але тільки в самих заражених місцях, а інші працювали за скороченим графіком.
На даний момент більше 12 тисяч жителів Італії заражені коронавірусом, померло понад 800 осіб.
У самій Італії карантин триватиме до 3 квітня 2020 року.
- Раніше повідомлялося, що ірландський лоукостер Ryanair зупиняє все авіасполучення з Італією через поширення китайського коронавірусу.
- Лоукостер Wizz Air скасовує рейси в Італію і Ізраїль через карантинні заходи, прийняті в цих країнах в зв’язку з поширенням китайського коронавірусу.
- 8 березня в Італії на карантин закрили північні регіони, а це більше ніж 16 млн жителів країни.