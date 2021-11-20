Компанія Apple подала заявку на патентування технології, за допомогою якої можна приховати зміст екрану смартфона iPhone від сторонніх людей.

Про це повідомило видання Tomsguide.

Компагія Apple подала заявку на патентування, в якій описується унікальна функція конфіденційності. Йдеться про окуляри доповненої реальності Apple Privacy Eyewear, які дозволятимуть читати текст і бачити зображення на екрані смартфона лише власнику гаджета. А для всіх інших людей зобаження буде розмитим.

Крім цього, навіть інший власник окулярів Apple не зможе прочитати текст чи побачити зображення на екрані, адже смартфон ідентифікуватиме обличчя власника за допомогою Face ID.

У видання припускають, що технологія буде використана в окулярах віртуальної/доповненої реальності Apple Glasses, над якими компанія Apple якраз працює. Зауважимо, що у патентній заявці немає інформації про конкретні пристрої, на яких використовуватиметься технологія.

Як повідомило видання “Детектор медіа“, зараз для захисту смартфонів від сторонніх очей використовується спеціальна захисна плівка Anti Peeping Protection. Вона не дозволяє розгледіти чи сфотографувати екран пристрою під кутом чи на відстані. Водночас, людина, яка стоїть за спиною власника телефону може бачити зміст екрану.