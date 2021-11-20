Про це повідомило видання Tomsguide.
Компагія Apple подала заявку на патентування, в якій описується унікальна функція конфіденційності. Йдеться про окуляри доповненої реальності Apple Privacy Eyewear, які дозволятимуть читати текст і бачити зображення на екрані смартфона лише власнику гаджета. А для всіх інших людей зобаження буде розмитим.
Крім цього, навіть інший власник окулярів Apple не зможе прочитати текст чи побачити зображення на екрані, адже смартфон ідентифікуватиме обличчя власника за допомогою Face ID.
У видання припускають, що технологія буде використана в окулярах віртуальної/доповненої реальності Apple Glasses, над якими компанія Apple якраз працює. Зауважимо, що у патентній заявці немає інформації про конкретні пристрої, на яких використовуватиметься технологія.
Як повідомило видання “Детектор медіа“, зараз для захисту смартфонів від сторонніх очей використовується спеціальна захисна плівка Anti Peeping Protection. Вона не дозволяє розгледіти чи сфотографувати екран пристрою під кутом чи на відстані. Водночас, людина, яка стоїть за спиною власника телефону може бачити зміст екрану.
- Нагадаємо, нещодавно парламентський журналіст зафіксував листування у партійному чаті “Слуг народу”, який називається “Чисто замы”, народні обранці обговорювали, що робити із голосуванням за закон “Про місто Київ – столицю України”.