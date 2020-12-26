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Apple запатентувала управління AirPods Pro за допомогою жестів, звуків та дотиків до тіла

Американська компанія отримала патент на управління AirPods через взаємодію з тілом користувача. Так, розробники пропонують використовувати спеціальні дотики, звуки та жести для роботи з навушниками.

Субота, 26 грудня 2020, 20:45

Про це йдеться у патенті Apple.

Зокрема, запатентовано систему управління, яка здатна розпізнавати сигнали введення і після цього міняти роботу пристрою. Роботу системи продемонстрували на прикладі навушників.

Завдяки системі управління пристрій зможе розпізнавати сигнали як зсередини тіла, так і зовні. Наприклад, дотик вух, дані з вушних каналів, голови, тіла, а також окремих частин тіла.

Розробники описали різні способи управління навушниками через тіло: свайпи, натискання й інші варіанти. Ба більше, пристрій зможе розпізнати навіть клацання зубами або мовлення.

Компанія попрацювала над вдосконаленням шумозаглушення. Навушники зможуть вловлювати сигнали за допомогою мікрофона, спрямованого у вухо. 

У серпні цього року компанія вже запатентувала управління навушниками за допомогою повітряних жестів.

Наразі у компанії не коментують, коли ця система управління з’явиться у техніці Apple.

  • Компанія Apple зарезервувала майже всі ресурси чипмейкера TSMC, спрямовані на виробництво 3-нм продукції.
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Теги: навушники, Apple, патент

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