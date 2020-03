Про це повідомляє агентство Reuters.

Відповідно до врегулювання групового позову, який розглядається в суді Каліфорнії, Apple повинна виплатити американським користувачам по 25 доларів за кожен iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus або SE, на яких встановлена ​​операційна система iOS 10.2.1 або пізніша версія. Це також стосується американських власників iPhone 7 і 7 Plus, які працювали на iOS 11.2 або більш пізньої версії до 21 грудня 2017 року.

В результаті компанія повинна буде виплатити від 310 до 500 млн доларів.

Користувачі iPhone стверджували, що продуктивність їх телефонів знизилася після установки оновлень програмного забезпечення Apple. Вони заявили, що це ввело їх в оману, тому що вони вважали, що їх телефони близькі до кінця їх життєвого циклу і потребують нових батарей або зовсім зміни апарату.

В Apple пояснювали уповільнення роботи iPhone змінами температури, інтенсивністю використання та іншими проблемами, і стверджували, що інженери компанії працювали успішно, щоб вирішувати їх.

Після скандалу зі старими моделями iPhone, що “зависають”, Apple вибачилася і знизила ціну на змінні батареї з 79 до 29 доларів.

Варто відзначити, що ще в 2017 році в Apple підтвердили чутки про зниження швидкості роботи iOS-пристроїв у міру зносу акумулятора. У компанії стверджували, що це тільки подовжує життя пристроїв.

Згодом Apple випустила оновлення iOS 11.3 для iPhone, iPad і iPod touch. У новій версії у користувачів з’явилася можливість відключати автоматичне уповільнення процесора.