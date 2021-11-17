Apple анонсувала програму Self Service Repair, яка дозволить клієнтам власноруч ремонтувати свої пристрої з використанням оригінальних компонентів та інструментів компанії.

Про це повідомляється на офіційному сайті Apple.

У 2022 році компанія Apple надасть клієнтам можливість самостійно виконувати ремонт своїх пристроїв. Першими таку змогу отримають клієнті зі США з iPhone 12 і iPhone 13. Згодом — власники комп’ютерів Mac з чіпами власного виробництва компанії M1.

Для такого ремонту буде створено спеціальні посібники, такі ж, які ті, котрими послуговуються ремонтні центрі, що працюють за програмою Independent Repair Provider.

Клієнт зможе ознайомитися з посібником, а потім замовити оригінальні запчастини та інструменти для виконання ремонту через онлайновий магазин Apple Self Service Repair.

У новому магазині буде представлено понад 200 окремих деталей та інструментів, що дозволять клієнтам виконати ремонт їхніх iPhone 12 та iPhone 13.

“На початковому етапі програми буде зосереджено на модулях, які найчастіше обслуговуються, таких як дисплей iPhone, акумулятор і камера”, — зазначили в компанії.

Крім цього, використаний елемент пристрою можна буде повернути Apple на перероблювання і отримати знижку на наступну покупку.

Водночас в Apple наголосили, що такий самостійний ремонт краще робити людям, які мають відповідні знання і досвід.