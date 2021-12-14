Американська компанія Apple заявила, що запустила додаток для Android, який допоможе користувачам сканувати поблизу AirTags, які можуть знаходитись з ними без їхнього відома.

Про це повідомляє Reuters.

Застосунок Tracker Detect, який Apple випустила в Play Store від Google, допоможе знайти AirTags або сумісні пристрої, якщо хтось вважає, що дехто використовує їх для відстеження місцезнаходження.

Якщо ви будете рухатися більше 10 хвилин з тренером, якій вам не належить, застосунок повідомить про це звуковим сигналом, а також покаже вказівки, як вимкнути такий пристрій.

AirTags — це невеликі пристрої, які можна прикріпити до таких предметів, як ключі та гаманці, щоб знайти їх у разі втрати.

“Ми піднімаємо планку конфіденційності для наших користувачів та індустрії, і сподіваємося, що й інші [виробники] долучаться”, – заявили у пресслужбі компанії Apple.