Про це повідомляє Reuters.
Застосунок Tracker Detect, який Apple випустила в Play Store від Google, допоможе знайти AirTags або сумісні пристрої, якщо хтось вважає, що дехто використовує їх для відстеження місцезнаходження.
Якщо ви будете рухатися більше 10 хвилин з тренером, якій вам не належить, застосунок повідомить про це звуковим сигналом, а також покаже вказівки, як вимкнути такий пристрій.
AirTags — це невеликі пристрої, які можна прикріпити до таких предметів, як ключі та гаманці, щоб знайти їх у разі втрати.
“Ми піднімаємо планку конфіденційності для наших користувачів та індустрії, і сподіваємося, що й інші [виробники] долучаться”, – заявили у пресслужбі компанії Apple.
- Навесні 2021 року американська компанія Apple під час весняної презентації новинок представила трекер AirTag для пошуку втрачених речей.
- Раніше, у Канаді зловмисники використовують трекери Apple AirTag, створені для пошуку загублених речей, для викрадення автомобілів.
- Також дослідник безпеки Томас Рот зламав мікроконтролер для трекера Apple AirTags, скинувши його прошивку і виявивши, що можна його перепрограмувати.