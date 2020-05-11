Американська компанія Apple з нагоди щорічної конференції WWDC, присвяченій розробникам, яку в цьому році проведуть онлайн, пропонує студентам самостійно створити додаток за нагороду.

Про це з посиланням на заяву компанії пише BFMTV.

Нагорода символічна – колекційна куртка в кольорах Apple. Для участі в так званому Swift Student Challenge студенти повинні створити програму на мові програмування Swift, розробкою якого займається Apple. Зареєструвати свій проект потрібно до 18 травня.

В Apple уточнили, що “не потрібно бути IT-фахівцем, щоб випробувати свою удачу”. Участь може взяти кожен. Кандидатам пропонують використовувати додаток Swift Playgrounds, доступний на iPad, який вчить кодувати за допомогою спеціального інтерфейсу. При цьому проект повинен бути особистим – групові проекти не приймаються.

Додатки будуть оцінювати за актуальністю та креативністю, а 350 переможців оберуть після 22 червня – під час щорічної конференції для розробників WWDC. Дату онлайн-конференції ще не оголосили.