Про це повідомляється на сайті компанії.

Прийом робіт вже почався і завершиться 29 січня, а вже до 4 березня стане відома п’ятірка переможців, відібраних членами експертного журі.

Фотографію для конкурсу необхідно розміщувати в соціальних мережах Instagram, Twitter і Weibo з хештегом #ShotoniPhone і #NightmodeChallenge, або відправити знімки на поштову скриньку [email protected]

Ви повинні бути старше 18 років і не працювати в Apple – співробітників компанії дискваліфікують автоматично. 5 кращих знімків будуть показані 4 березня: вони прикрасять рекламні щити Apple, її роздрібні магазини і сайт.

За словами Apple, фотографії дозволено редагувати за допомогою вбудованого додатка “Фото” або сторонньої програми. Однак ви повинні вказати, які програми або фільтри використовували в коментарі до свого знімку. Будь-яка фотографія, знята з iPhone 11, iPhone 11 Pro або iPhone 11 Pro Max в нічному режимі з 20 вересня, приймається для участі в конкурсі.

Оцінювати знімки буде журі, що складається з керівництва Apple і незалежних професійних фотографів.

Крім того, компанія підкреслила, що переможцям буде надана грошова винагорода в розмірі ліцензійного збору за використання фотографії.

З’явилися перші роботи учасників конкурсу 2020 року.

 

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🔮⛩🌇 #ShotOniPhone11Pro #ShotOniPhone #nightmodechallenge #UnchartedAdventures #WorldClassat30KFeet @natgeoasia @singaporeair

Допис, поширений عامشر (@amsyarnaaif)

 

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Хто процитує?)

Допис, поширений valentyn (@mushrooms.philosophy)

 

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M E T A F O R L A R I M İ Ç İ N #nightmodechallenge

Допис, поширений ramiz coşkun (@ramizcoskun)

 

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‘ ‘ التصوير الليلي في قلب مدينة لوس أنجلوس 🏙📷 ‘ Night mode in #Downtown Los Angeles ‘ #Shotoniphone 11 Pro Max #nightmodechallenge @apple

Допис, поширений Meshari l مشاري (@__graphic)

 

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Shot on iPhone 11 with Vivid Cool Filter. . @apple #ShotoniPhone #NightmodeChallenge #iphone11 #apple #dramaticcoolfilter #nightmode #nightview #boat #port #Japan #船 #夜景

Допис, поширений 高野 祥 (Takano Show) (@takano_show)

 

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#shotoniphone #NightModeChallenge

Допис, поширений YUNG PCHKN (@xpchkn)

 

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#Shotoniphone# and #nightmodechallenge# #iphone11#

Допис, поширений Raghav Kalal (@ragav_kalal)