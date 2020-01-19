Про це повідомляється на сайті компанії.
Прийом робіт вже почався і завершиться 29 січня, а вже до 4 березня стане відома п’ятірка переможців, відібраних членами експертного журі.
Фотографію для конкурсу необхідно розміщувати в соціальних мережах Instagram, Twitter і Weibo з хештегом #ShotoniPhone і #NightmodeChallenge, або відправити знімки на поштову скриньку [email protected]
Ви повинні бути старше 18 років і не працювати в Apple – співробітників компанії дискваліфікують автоматично. 5 кращих знімків будуть показані 4 березня: вони прикрасять рекламні щити Apple, її роздрібні магазини і сайт.
За словами Apple, фотографії дозволено редагувати за допомогою вбудованого додатка “Фото” або сторонньої програми. Однак ви повинні вказати, які програми або фільтри використовували в коментарі до свого знімку. Будь-яка фотографія, знята з iPhone 11, iPhone 11 Pro або iPhone 11 Pro Max в нічному режимі з 20 вересня, приймається для участі в конкурсі.
Оцінювати знімки буде журі, що складається з керівництва Apple і незалежних професійних фотографів.
Крім того, компанія підкреслила, що переможцям буде надана грошова винагорода в розмірі ліцензійного збору за використання фотографії.
З’явилися перші роботи учасників конкурсу 2020 року.
Переглянути цей допис в Instagram
🔮⛩🌇 #ShotOniPhone11Pro #ShotOniPhone #nightmodechallenge #UnchartedAdventures #WorldClassat30KFeet @natgeoasia @singaporeair
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
- У серпні минулого року на Apple подали в суд Каліфорнії (США) за прослуховування підрядниками компанії команд, які власники пристроїв давали голосовому помічнику Siri.
- У бета-версії iOS 13.2 з’явилася опція, яка дає змогу користувачам iPhone і iPad видаляти історію розмов з голосовим помічником Siri.