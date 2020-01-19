Apple запустила щорічний флешмоб "Знято на iPhone". Цього року взяти участь можуть тільки власники iPhone 11 - челендж присвячений "Нічному режиму".

Про це повідомляється на сайті компанії.

Прийом робіт вже почався і завершиться 29 січня, а вже до 4 березня стане відома п’ятірка переможців, відібраних членами експертного журі.

Фотографію для конкурсу необхідно розміщувати в соціальних мережах Instagram, Twitter і Weibo з хештегом #ShotoniPhone і #NightmodeChallenge, або відправити знімки на поштову скриньку [email protected]

Ви повинні бути старше 18 років і не працювати в Apple – співробітників компанії дискваліфікують автоматично. 5 кращих знімків будуть показані 4 березня: вони прикрасять рекламні щити Apple, її роздрібні магазини і сайт.

За словами Apple, фотографії дозволено редагувати за допомогою вбудованого додатка “Фото” або сторонньої програми. Однак ви повинні вказати, які програми або фільтри використовували в коментарі до свого знімку. Будь-яка фотографія, знята з iPhone 11, iPhone 11 Pro або iPhone 11 Pro Max в нічному режимі з 20 вересня, приймається для участі в конкурсі.

Оцінювати знімки буде журі, що складається з керівництва Apple і незалежних професійних фотографів.

Крім того, компанія підкреслила, що переможцям буде надана грошова винагорода в розмірі ліцензійного збору за використання фотографії.

З’явилися перші роботи учасників конкурсу 2020 року.

Переглянути цей допис в Instagram Хто процитує?) Допис, поширений valentyn (@mushrooms.philosophy) 10 Січ 2020 р. о 9:51 PST

Переглянути цей допис в Instagram #shotoniphone #NightModeChallenge Допис, поширений YUNG PCHKN (@xpchkn) 17 Січ 2020 р. о 8:21 PST

Переглянути цей допис в Instagram #Shotoniphone# and #nightmodechallenge# #iphone11# Допис, поширений Raghav Kalal (@ragav_kalal) 19 Січ 2020 р. о 4:19 PST