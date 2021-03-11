Україномовна версія вже доступна за адресою www.apple.com/ua.
Проте більша частина сайту все ще залишається не перекладеною і відображається англійською. Наразі українською переклали назви основних розділів, а також весь розділ Політики конфіденційності.
Крім того, Apple почала показувати офіційних продавців своєї техніки в Україні.
Такий крок може бути повʼязаний з планами Apple по виходу на український ринок.
- Нагадаємо, в кінці травня 2020 року в Україні було зареєстровано представницство Apple. Компанія буде займатися торгівлею комп’ютерами та програмним забезпеченням.
- У липні компанія повідомила, що шукає головного бухгалтера для офісу в Києві.