Про це повідомляє телеканал CNN.

Шоу під назвою Apple News Today буде організовано редакторами Apple News Шумітою Басу і Дуарте Джеральдіно. Подкаст буде доступний в Apple Music в США, Канаді, Великобританії та Австралії.

Подкаст буде працювати з понеділка по п’ятницю і буде доступний в додатках Apple’s News and Podcasts apps.

Apple також буде випускати аудіоверсії друкованих історій, які будуть доступні в Apple News +, підписному сервісі компанії, який надає користувачам доступ до популярних журналів і газет. Команда редакторів Apple буде випускати близько 20 звукових історій в тиждень, розказаних професійними акторами. Вони будуть доступні тільки передплатникам Apple News + в США під час запуску.

Видавці, серед яких Essence, Esquire, Fast Company, GQ, New York Magazine і інші, будуть отримувати винагороду в залежності від участі.